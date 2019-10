Tú eliges: ¿La dictadura del capitalismo o “la dictadura del Proletariado”?

Marxismo, Socialismo, Comunismo o Populismo, es lo que los dictadores capitalistas suelen llamar como “la dictadura del Proletariado”. Aunque no pueden hacernos desistir del análisis que cada individuo debe hacer como ser libre, con derecho a pensamiento propio y hasta puede reordenar y conocer la verdad que nos rodea, porque sólo ella nos hará libres.Las mentiras del sistema, son muros invisibles, para que no podamos adquirir una conciencia de clase, que nos abriría los ojos para ver más allá y al fin nospreguntemos ¿Por qué hay clases dominantes? ¿Por qué las defiendo? Y esta sería una síntesis, muy explicativa del director de este nuevo canal, cuyo nombre nos muestra las dos caras de una moneda, de allí su nombre “El Espejo”.

Él agradece lo manifestado por el presidente Piñera, en Chile, al ver la rebelión popular que estalló recientemente, ante la miseria económica a que el neoliberalismo somete a los estudiantes y a su clase trabajadora, cuando expresó estas palabras : “Estamos en guerra, contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a la violencia y a la delincuencia sin ningún límite, aún cuando resulten pérdidas humanas” Y algo que yo agregó y que le escuché decir en la prensa, sobre que los manifestantes son una “manada de criminales”. Y me pregunto: ¿La señora Bachelet, analizará los derechos humanos de su país, como lo hizo en Venezuela o guarda silencio, como hacen los medios de la corruptocracia?

Pero el trabajo…los mata. Y sus Empresas se funden, sus bancos, en fin…pongan a funcionar su imaginación. A la dictadura del capitalismo se le debe oponer la dictadura del proletariado, que va a favorecer al 99 %, o sea, a todos. Con la libertad plena, ellos ganan por eso la fomentan tanto. Soy libre de tener muchas casas, mientras los trabajadores, no tienen ni una. Entonces, nada de libertades que no se ajusten a las leyes que dicte una asamblea popular y nada de partidos políticos que desvirtúan la política, dividiendo ala masa proletaria, que es la que genera la riqueza, la producción y la cultura del trabajo organizado y que le darán a los trabajadores: la salud yeducación pública, universal y gratuita, una banca pública, el servicio de agua y energía,trabajo para todos con salarios justos, o en su defecto una renta básica para quienes no pueden trabajar o se jubilan, derecho a una vivienda digna, etc. El Estado controlaría los medios de producción, por medio de cooperativas, no por particulares que corrompen los estamentos de la sociedad y que garantice una vida digna a los ciudadanos. Sin dictadura del proletariado, se instala la dictadura del capitalismo, mediante guerras sangrientas, pobreza , miseria y hambre. La pobreza se erradica erradicando la fortuna de los ricos. Las libertades las controlará el Estado, tendrán límites adonde comienzan los derechos de igualdadpara elegir una vida que haga felices a todos, o sea, al 99%. Eso es lo que logra la uniónde cualquierpueblo del mundo. Si tenemos que elegir una dictadura, pues que favorezca a la mayoría. Eso es más justo. El proletariado no va a coartar su libertad de culto, de sexo, ni su propia libertad, habrá justicia ytodos tendrán los mismos derechos y obligaciones.