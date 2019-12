El modelo neoliberal retorna al Cono Sur

Por Diego Olivera Evia:

La modelo neoliberal amplia un modelo fascista, sustentado en Brasil por Bolsonaro, un ex capitán del ejercito brasileño, que fue dado de baja por torturador y asesino de luchadores sociales, el uso de la esvástica en las escuelas, el ataque permanente a las izquierdas y el odio al marxismo es parte de un terrorismo, el odio de este personaje contra los indígenas, acusándolos de no ser brasileños y no hablar portugués, no merecen ser ciudadanos y son acosados por los terratenientes, los hacendados y las trasnacionalesno escatiman en deforestar el amazonas, despojando a los pueblos de su habitad. De la misma manera el fascismo de Bolsonaro y los militares llevan una bandera de ataque a los pueblos vecinos, el abuso contra Paraguay, acaparando sus tierras y contralar la represa de Itaipu para los fascistas, y también amenazando a Argentina y al elegido Presidente Fernández, para intentar frenar el desarrollo de los argentinos, esta realidad marca el peligro de las naciones del Cono Sur.