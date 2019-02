¿Quién es Juan Guaidó?

Por Norma Estela Ferreyra:

Según fuentes confiables, Juan Guaidó era, hasta hace unos días, un desconocido para el pueblo venezolano y para el resto del mundo, pero no para la CÏA, que desde hace más de una década fue preparando al sujeto, para cambiar el régimen por medio de la élite del gobierno de EEUU, junto con un grupode activistas estudiantiles de derecha, para socavar al gobierno socialista de Venezuela.

Cinco líderes estudiantiles, entre los que estaba Guaidó, llegaron a Belgrado, Serbia, el 5 de Octubre del 2005 cuando Hugo Chávez gozaba de gran popularidad y los planes del imperialismo salvaje, se venían abajo. Así comenzaron a entrenarlos para provocar una insurrección. Ellos fueron allí, por cortesía del Center for Applied Non Violent Action and Strategies, en cuyas siglas se leía “CANVAS”.