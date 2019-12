Chile las cosas como son

En relación a la vigencia y respeto de los Derechos Humanos, no hay duda alguna que vivimos tiempos difíciles y no sólo por las dificultades y tardanzas innecesarias que se suceden en los procesos judiciales por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de la derecha chilena, sino,sobre todo y fundamentalmente, porque vivimos, hoy en el presente, tiempos de claros atropellos, de violación de derechos fundamentales del pueblo chileno, perpetrados por los agentes policiales del gobierno de un reconocido pinochetista como esSebastián Piñera.

¿Cómo entonces celebrar por estas fechas ese “retorno a la democracia”? Sí, en efecto Pinochet dejó el mando oficial y dejaron de operar los asesinos de la Dina, la CNI y otros aparatos. Pero esos partidos, supuestamente progresistas y democráticos, salvaron al dictador de su condena internacional y, es más, lo ungieron ¡senador vitalicio! Y a no ser por la querella criminal del 12 de enero de 1998 presentada por el Partido Comunista de Chile con Gladys Marín al frente, no habrían tenido lugar los miles de procesos judiciales que todavía continúan por causas de detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados.

En este comentario no ha de escaparse lo que sucede en el poder judicial. Un botón de muestra: por estos mismos días debe designarse un nuevo presidente de la Corte Suprema al concluir el mandato legal del ministro Haroldo Brito. Y bien, entre los candidatos al cargo figura don Lamberto Cisternas quien ha hecho ruido publicitariamente en las últimas semanas. No más que no recuerda que, tras el golpe del 73, él fue viceministro del Trabajo de la dictadura de Pinochet. Esperemos no sea elegido.