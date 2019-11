Un nuevo Plan cóndor trae muerte, racismo y fascismo

Por Diego Olivera Evia:

Muestra como han creado una sociedad de militares asesinos, matando a sus propios pueblos, los mismos carabineros son delincuentes, y ahora usan armas milimétricas, para cercenar los ojos de los manifestantes, además las violaciones de mujeres y hasta jóvenes, el pueblo chileno no abandona la pelea, siguen las marchas y no cejaran en su objetivo de lograr una constituyente, para cambiar la constitución por una democrática, como los cambios en la educación, salud, equilibrios macro económicos y republicanos, no alcanza las falsas propuestas de Pinera, como se debe aplicar acciones del presidente, por violación de derechos humanos, muchos piden una detención por estos hachos de terror y odio, las mentiras de los gobiernos chilenos, muestran que el fascismo, el racismo son parte de las acciones de la ultraderecha, el pueblo no parara hasta lograr estos derechos humanos.