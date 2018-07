“Nos asesinan en Colombia, S O S para con mi pueblo”

Asesinan a un ecuatoriano, o miran indiferente a un venezolano, y es motivo más que suficiente para que la “llama de la solidaridad”, se encienda hasta los topes máximos, desde los cafetines hasta los grandes medios de la desinformación masiva y que no decir los “Pilatos” dentro del régimen que vertiendo lágrimas de cocodrilos, salen a suplicar por el no más indiferencia, por la solidaridad etc, etc., distinta años luz, a la de cuando asesinan, masacran a nuestro propio pueblo destacado por defender la vida misma, les arrebatan sus vidas y lo que es peor, posándolos como un numero mas pero no en los defensores de los derechos humanos, sino como ya es costumbre el ministro de la “defensa” a ser delincuentes organizados o comunes, o “líos de faldas”Noticias….