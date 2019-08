Constitución versus justicia social

No se ataca el fondo de la propuesta. No se le entregan al país informaciones certeras respecto del impacto que podría ocasionar una reducción a 40 horas de trabajo y no a las 41 que propone el oficialismo, empeñado en que se le dé cumplimiento a una Constitución que acota a los integrantes del Congreso Nacional a aprobar o rechazar solo lo que proponga La Moneda en todo aquello que pueda comprometer el Presupuesto de la Nación.